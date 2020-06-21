Названо условие для объявления 31 декабря выходным в России

В Госдуме назвали условие для объявление 31 декабря выходным днем в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам члена комитета по труду и соцполитике Андрея Исаева, если большинство россиян хотят объявить последний день года выходным, такое решение сможет принять правительство по согласованию с Российской трехсторонней комиссией.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением сделать в России четыре обязательных выходных с 31 декабря по 3 января включительно. Остальные дни, которые сейчас приходятся на новогодние праздники, Жириновский предложил добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

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До этого сенатор Андрей Кутепов призывал сократить новогодние каникулы в 2021 году до трех дней (с 1 по 3 января), чтобы компенсировать для экономики эффект режима нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса российская экономика в 2020 году лишится 5 процентов ВВП, ожидают в Минэкономразвития. Центробанк прогнозирует более существенные потери в 6 процентов.

Ежегодно из-за замедления промышленности в новогодние праздники ВВП может терять около 1,5 процента. Каждый дополнительный день «простоя» обходится экономике еще в 250 миллиардов рублей. Так, в 2019 году за новогодние каникулы экономика страны лишилась 1,32 триллиона рублей, или 1,25 процента прогнозируемого ВВП. В 2018-м потери составили 1,2 триллиона (1,2 процента ВВП).

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