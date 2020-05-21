Обозначены сроки возврата экономики России на докризисный уровень

Минэкономразвития обозначило сроки возврата экономики на докризисный уровень. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, передает принадлежащий Григорию Березину РБК.

По прогнозу министерства, падение ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса составил 5 процентов, а реальных располагаемых доходов — на 3,8 процента. При этом Минэкономразвития не ожидает быстрого восстановления экономики. Так, в 2021 году рост составит только 2,8 процента, в 2022-м — 3 процента, в 2023-м — 3,1 процента.

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«Очевидно, определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору», — объяснил Решетников, добавив, что экономика выйдет на докризисный уровень в первом полугодии 2022 года.

В сценарные условия макропрогноза заложено окончательное снятие ограничительных мер в августе-сентябре текущего года, однако ситуация будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заключил министр.

19 мая Решетников заявил, что с началом снятия карантинных ограничений в России экономическая активность выросла примерно на пять процентов, до 71-72 процентов от докризисного уровня. Зафиксирован рост потребления электроэнергии и рост перевозок по всем видам транспорта.

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