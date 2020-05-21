Определена первоочередная задача плана восстановления экономики России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство определило, что главным пунктом станет необходимость роста доходов россиян, восстановление эффективной занятости населения и запуск нового инвестиционного цикла. «Конечно, будем заниматься инвестиционным климатом. У нас есть большой резерв сейчас в тех мерах, которые мы приняли, в различного рода пролонгациях, мораториях на проверки и так далее», — отметил Решетников.

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Кроме того, по словам министра, одной из основных задач плана по восстановлению станет запуск новых механизмов и снятие барьеров на цифровизацию и удаленную работу.

Помимо этого предусмотрен блок по импортозамещению и увеличению несырьевого экспорта, а также по восстановлению работы отраслей, которые пострадали от коронавируса и обладают большим потенциалом.

Ранее Минэкономразвития обозначило сроки возврата экономики на докризисный уровень. Это может произойти в первом полугодии 2022 года. В сценарные условия макропрогноза заложено окончательное снятие ограничительных мер в августе-сентябре текущего года.

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