Кремль отреагировал на идею сократить новогодние каникулы

В Кремле исходят из устоявшейся практики в вопросе новогодних каникул, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею о сокращении количества нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 17 июня.

«Каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — напомнил он.

16 июня член Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней в январе. По мнению автора инициативы, отдыхать россиянам следует с 1-го по 3-е число, а с 4-го уже следует возобновить трудовые будни. 7 января — Рождество Христово — останется праздничным нерабочим днем.

Сенатор отметил, что все изменения будут действовать только с 2021 года.

В текущем месяце россиян ждет дополнительный выходной 24 июня по случаю проведения парада Победы. 9 мая мероприятие не состоялось из-за распространения коронавируса.

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