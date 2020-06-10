Россиянам напомнили о выходных и сокращенных днях в июне

В России 11 июня будет предпраздничным, в связи с чем рабочий день сократят на один час. Об этом сообщили в Роструде, передает радиостанция «Говорит Москва».

В ведомстве также напомнили, что 24 июня объявлен в стране выходным днем, однако заработная плата россиян не должна уменьшиться. Те, кто получают сдельную оплату, должны будут отдельно получить вознаграждение за работу 25 июня, его сумму определит работодатель.

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. 24 июня было объявлено выходным днем по указу президента Владимира Путина, так как на этот день назначено проведение парадов Победы в российских городах. Мероприятие не состоялось 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса — его заменили авиационными парадами. 23 июня не считается предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сокращать не планируется.

Ранее сообщалось, что работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда. Этот день был объявлен Путиным выходным в связи с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

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