В сети высмеяли рассказы о нарушениях на голосовании по Конституции

Россиянин высмеял появляющиеся в соцсетях и СМИ сообщения о нарушениях, имевших место в ходе голосования по поправкам в Конституцию, и разыграл сотрудников, работающих на одном из избирательных участков. Соответствующий ролик он опубликовал в понедельник, 29 июня, на портале Pikabu

На видео молодой человек, находящийся за кадром и снимающий происходящее на камеру смартфона, заходит на избирательный участок и сообщает работающим там, что к зданию приехал фургон с солдатами, которые якобы должны проголосовать. После этого автор ролика вместе с одной из недоумевающих сотрудниц выходит на улицу, поворачивает за угол и демонстрирует ей группу игрушечных солдатиков, выстроенных на асфальте.

«Как будем пресекать нарушение?» — интересуется он.

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Последний из этих дней будет для россиян нерабочим. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Среди предложенных поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты.

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