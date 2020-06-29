Раскрыты предварительные данные экзитполов на голосовании по Конституции

За первые четыре дня голосования по поправкам к Конституции большинство граждан выступило за внесение изменений. Такие предварительные результаты раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным экзитполов, каждый четвертый россиянин проголосовал против изменения Основного закона (23,6 процента). Еще 0,4 процента респондентов признались, что испортили бюллетень. Все остальные выступили за поправки (76 процентов).

В период с 25 по 28 июня социологи опросили 163 124 человека на 800 избирательных участков в 25 субъектах.

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Последний из этих дней будет для россиян нерабочим. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Среди предложенных поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты.

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