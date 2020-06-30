Памфилова рассказала о поступивших обращениях по голосованию

В информационно-справочный центр Центризбиркома поступило более 467 тысяч обращений по голосованию по поправкам в Конституцию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 30 июня.

«Из всех этих сообщений и обращений, количество жалоб, содержащих информацию о проблемах, недостатках, возможных правонарушениях, составляет чуть более двух процентов», — сказала она.

Ранее во вторник Памфилова сообщила, что в голосовании за пять дней приняли участие 49,6 миллиона человек. Явка по данным на утро 30 июня составила 45,7 процента.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

Внести изменения в основной закон в январе предложил президент России Владимир Путин. Тогда же он подчеркнул, что все предложения будут вынесены на всенародное голосование.

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