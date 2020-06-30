Выросла активность россиян на голосовании по поправкам к Конституции

Спустя 4 дня после начала голосования по поправкам к Конституции растет число россиян, планирующих прийти на участки до 30 июня. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса россиян опубликованы на сайте центра.

Больше половины респондентов (51 процент) рассказали, что планируют проголосовать до 30 июня, 25 процентов из них это уже сделали.

70 процентов выразили мнение, что в основной день голосования (1 июля) на участках будет много людей. 74 процента населения считают, что меры по обеспечению санитарной безопасности избирателей, будут достаточными, а 9 процентов даже считают их избыточными. 7 процентов назвали их скорее недостаточными, другие не определились.

Большинство россиян (81 процент) утверждают, что люди придут на голосование по собственной инициативе, 15 процентов считают. что их принудят. При этом 72 процента респондентов участие в подобного рода мероприятиях называют гражданским долгом человека, а 26 процентов — личным делом каждого.

Опрошенные также рассказали, для чего они заполнят свои бюллетени. Большинство оценивает это как возможность защитить свои интересы и интересы семьи (66 процентов), кто-то к такой формулировке добавляет и возможность повлиять на будущее страны. О том, что эти высказывания скорее не про них, говорят 19 и 13 процентов опрошенных соответственно.

Ранее россияне назвали наиболее важные поправки к Конституции. Среди них социальные и «патриотические». Первые касаются размера МРОТ, индексации пенсий, бесплатного медицинского обслуживания, а «патриотические» — это запрет чиновникам иметь собственность за границей, запрет вести переговоры о передаче территории, приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями.

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