Лебедев: Взятие Константиновки открывает путь к оборонительному поясу ВСУ

Взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает путь к оборонительному поясу Вооруженных сил Украины (ВСУ): Дружковке, Славянску и Краматорску. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Для российских войск это не просто освобождение еще одного города, а выход к следующему оборонительному поясу противника. Давление теперь будет нарастать одновременно на Дружковку, Краматорск и Славянск», — прокомментировал Лебедев.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил президент России Владимир Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.