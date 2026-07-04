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00:49, 4 июля 2026Бывший СССР

Подполье прокомментировало взятие Константиновки

Лебедев: Взятие Константиновки открывает путь к оборонительному поясу ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает путь к оборонительному поясу Вооруженных сил Украины (ВСУ): Дружковке, Славянску и Краматорску. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Для российских войск это не просто освобождение еще одного города, а выход к следующему оборонительному поясу противника. Давление теперь будет нарастать одновременно на Дружковку, Краматорск и Славянск», — прокомментировал Лебедев.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил президент России Владимир Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории ДНР.

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