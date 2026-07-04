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01:11, 4 июля 2026Бывший СССР

Российские военные показали уничтожение украинского НРТК

Военные «Севера» продолжают изолировать ВСУ в Белом Колодезе и уничтожают вражеские НРТК
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» продолжают изолировать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Белый Колодезь. Кадрами уничтожения очередного вражеского наземного робототехнического комплекса (НРТК) «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео работа операторов FPV-дронов 128-й отдельной мотострелковой бригады «Севера» между населенными пунктами Петропавловка и Белый Колодезь. Они уничтожили не только сам НРТК противника, но и все материальные средства, которые он перевозил.

Всего за прошедшие сутки «северянами» было разбито пять украинских НРТК, стоимость которых без пулемета составляет 30 тысяч долларов (2 316 900 рублей — прим. «Ленты.ру»), а с пулеметом — 50 тысяч долларов (3 861 500 рублей — прим. «Ленты.ру»).

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