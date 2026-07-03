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00:48, 4 июля 2026Россия

Солдаты «Центра» смогли отодвинуть фронт от Красноармейска

Герасимов: Группировка «Центр» отодвинула линию фронта на 8,5 километра от Красноармейска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Центр» смогли отодвинуть линию фронта на несколько километров от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Гермасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километра», — уточнил Герасимов.

3 июля в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. Путин заявил, что это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики (ДНР).

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