По состоянию на 29 июня больше 35 процентов интернет-пользователей проголосовали по поправкам к Конституции, еще 36,5 процента собираются это сделать. Об этом свидетельствуют данные опроса «Центра Интернет-технологий».

По словам организаторов, опросы проводятся ежедневно с 25 июня — первого дня голосования. Каждый день опрашивают 1200 человек старше 18 лет. По состоянию на 29 июня число опрошенных составило 4800 человек.

26 июня о том, что они проголосовали, заявили 13,8 процента опрошенных, 27 июня об этом сказали 16,3 процента респондентов, 28 июня 23,2 процента пользователей сети сообщили, что приняли участие в голосовании.

Подавляющее большинство проголосовавших интернет-пользователей (80,1 процента) считает, что нарушений не было или их нельзя назвать существенными.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в основной закон. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!