Россияне оценили работу ЦИК в преддверии голосования по Конституции

Большинство россиян (71-75 процентов) удовлетворены работой Центризбиркома России в преддверии голосования по поправкам к Конституции, каждый второй опрошенный позитивно оценивает деятельность главы ЦИК Эллы Памфиловой. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В частности, респонденты отмечают, что ЦИК хорошо информирует о дате голосования, способах его проведения, местах расположения участков. Плохо об этой работе высказались восемь процентов граждан.

Согласно исследованию, 88 процентов жителей знает о существовании Центральной избирательной комиссии. 36 процентов считает ее главным орган, обеспечивающим соблюдение избирательных прав граждан.

Каждый пятый (21 процент), напротив, считает, что ЦИК не играет значительной роли в обеспечении избирательных прав.

Накануне социологи сообщили, что дату проведения голосования по внесению поправок в основной закон знают 83 процента граждан. С начала июня доля тех, кто называет точную дату, выросла с 42 процентов до 74 процентов.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Для безопасности граждан на всех избирательных участках организуют санитарный контроль, включающие раздачу голосующим масок, перчаток и одноразовых ручек и измерение температуры.

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