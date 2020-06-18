Россиянам напомнили о запрете повторного голосования по поправкам к Конституции

Россиянам напомнили, что повторное голосование по поправкам к Конституции или большее количество раз запрещено и грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей. Об этом в четверг, 18 июня, заявила секретарь Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Майя Гришина, передает ТАСС.

При повторном голосовании будут выписывать штраф по статье 5.22 КоАП России («Об административных правонарушениях»). «Это для тех экспериментаторов, которые хотят немного поиграть с собственным голосом и проголосовать одновременно и дистанционно», — заявила Гришина. К ответственности будут привлекать и тех, кто собирается пойти на избирательный участок по месту жительства и повторно по месту прописки, использовав при этом механизм «Мобильный избиратель».

Кроме того, если было спланировано многократное голосование, то нарушившему закон человеку грозит уголовная ответственность по статье 142.2 УК РФ («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня для общероссийского голосования»), сказала Гришина. «От 100 тысяч до 300 тысяч рублей штраф и до трех лет лишения свободы. Наказание вполне реальное, хотелось бы предостеречь желающих поэкспериментировать», — напомнила секретарь ЦИКа.

Во время заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон России также высказался член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух. Он рассказал о фейковых вбросах, из-за которых в Москве якобы началась масштабная торговля сим-картами для многоразового голосования.

«Система устроена таким образом, что идет не только проверка учетных записей на порталах госуслуг и mos.ru, но и проверка по спискам избирателей ЦИК, паспортных данных МВД», — пояснил он.

Накануне сообщалось, что специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружили и опровергли фейк о массовой продаже сим-карт для накрутки итогов электронного голосования по поправкам в Конституцию. «Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на оффлайновом избирательном участке — в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек, и что голосует он лишь один раз», — рассказал аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. Он также напомнил, что гражданин голосует не по сим-карте, а по паспортным данным из реестра избирателей.

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