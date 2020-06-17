Назван срок завершения приема заявок на голосование 1 июля по месту пребывания

Прием заявлений от участников общероссийского голосования о поправках к Конституции, желающих проголосовать по месту пребывания, завершится 21 июня. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

Заявления принимаются через МФЦ, территориальные участковые комиссии и в электронном виде через портал госуслуг, уточнила Памфилова.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе.

Для безопасности граждан на всех избирательных участках организуют санитарный контроль, включающие раздачу голосующим масок, перчаток и одноразовых ручек. Также на входе всем будут измерять температуру. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно снабдят одноразовыми защитными костюмами.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент Владимир Путин принял решение его отложить. Среди предлагаемых изменений — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

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