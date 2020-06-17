Массовую скупку сим-карт для накрутки итогов голосования по поправкам опроверги

Специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружили и опровергли фейк о массовой скупке сим-карт для накрутки итогов электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте организации.

Как пояснил ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, накрутка является маловероятной, и дело тут даже не в том, что все сим-карты в России персонифицированы. «Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на оффлайновом избирательном участке – в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек, и что голосует он лишь один раз», — рассказал он.

Фактически, добавил эксперт, гражданин голосует не по сим-карте, а по паспортным данным из реестра избирателей. «Соответственно, сколько бы аккаунтов ни было создано, в любом случае голос будет учтен только один раз», — рассказал Парфентьев.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в свою очередь призвал пользователей быть максимально бдительными и критически относиться к распространяемой в интернете информации об электронном голосовании.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. 1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

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