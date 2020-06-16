Кремль прояснил детали прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году состоится после 1 июля, точная дата будет объявлена позднее. Детали мероприятия прояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 16 июня.

«Это будет полноформатная прямая линия, общение Путина с людьми», — сказал он.

Песков добавил, что глава государства не планирует проводить аналог прямой линии с россиянами перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Тогда состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек. Глава государства, в частности, признался, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране, указал на главные проблемы в сфере здравоохранения.

Самой продолжительной была прямая линия в 2013-м — 4 часа 47 минут.

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