Путину рассказали о решении озвученных на прямой линии проблем

Президенту Владимиру Путину представили систему мониторинга за выполнением обращений, поступивших на прямую линию в этом году. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 5 декабря.

Новый формат обработки обращений граждан был представлен Общероссийским народным фронтом на международном форуме добровольцев в Сочи.

Как рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, все обращения загружаются в систему, после чего волонтеры начинают обзванивать заявителей. «В течение недели они выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах», — пояснил он.

Всего в настоящий момент насчитывается 1,2 миллиона сообщений из всех регионов, решить удалось пока шесть тысяч вопросов, уточнил Кузнецов.

Есть вопросы, которые волонтеры решают самостоятельно, в ряде случаев привлекаются органы власти или некоммерческие организации.

Большая часть россиян считает, что затронутые в ходе прямой линии с президентом проблемы возможно решить.

20 июня состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!