Россияне уверовали в возможность решения озвученных на прямой линии проблем

Более половины россиян (63 процента) заявили, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, возможно решить. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

По данным социологов, 15 процентов опрошенных уверены, что эти проблемы «точно будут решены». Еще 48 процентов считают, что они «возможно, будут решены».

Скептически к такой возможности отнеслись 29 процентов респондентов, еще 19 процентов убеждены в неразрешимости озвученных на прямой линии проблем.

Отмечается, что россиян, которые верят в то, что затронутые в ходе прямой линии вопросы можно решить, стало больше. Так, в 2018 году уверенность в этом выразили 56 респондентов, что на 7 процентов меньше, чем в этом году. В свою очередь, доля тех, кто не верит в возможность решения этих проблем, уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4 процента — в 2018 году таких респондентов было 33 процента.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет.

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