Подсчитана популярность прямой линии Путина в сети

По итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в сети появилось порядка 368 тысяч постов и комментариев с ее упоминанием, сообщает «Медиалогия».

Отмечается, что данные сообщения просмотрели около 110 миллионов раз. Интернет-СМИ из рейтинг топ-200 «Медиалогии» опубликовали по итогам мероприятия около 1 тысячи сообщений, которые собрали 1,1 миллиона лайков, репостов, ретвитов и комментариев.

При этом в общей сложности связанные с прямой линией с главой государства посты в соцсетях и публикации в интернет-изданиях собрали 5,9 миллиона лайков, репостов, ретвитов и комментариев.

20 июня Путин провел 17-ю прямую линию. Президент более четырех часов отвечал на вопросы граждан. Глава государства, в частности, признался, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране, рассказал о вине за невыполнение своих поручений, указал на главные проблемы здравоохранения и признал, что зарплаты россиян в течение нескольких лет сокращались.

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