Более 26 миллионов россиян посмотрели прямую линию с Путиным в сети и на ТВ

Более 26 миллионов россиян посмотрели трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня в интернете и по телевизору. Так, в социальных сетях за эфиром следили в 1,5 раза больше, чем годом ранее — 20,9 миллиона человек, сообщает Институт развития интернета.

В «Одноклассниках» прямую линию посмотрели 8,6 миллиона человек, во «ВКонтакте» — 8,4 миллиона, еще 3,7 миллиона пользователей — на YouTube. Кроме того, трансляция попала в тренды видеохостинга и стала главной темой запросов россиян в поисковиках — более 400 тысяч в системах «Яндекс» и Google.

По данным исследовательской компании Mediascope, которые приводит РИА Новости, по телевизору прямую линию с президентом посмотрели 5,3 миллиона россиян. Мероприятие транслировали Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «МИР».

Самым обсуждаемым в интернете стал вопрос блогера Амирана Сардарова о надежном интернете, в конце которого тот прорекламировал свою точку по продаже шаурмы. Это обращение к президенту набрало миллион просмотров на YouTube и 2,4 миллиона — в Instagram-аккаунте Сардарова.

По статистике Google, среди регионов наибольший интерес к прямой линии Путина показали Тамбовская, Магаданская, Калининградская области, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.

Накануне, 24 июня, «Медиалогия» сообщила, что по итогам прямой линии с президентом в сети появилось около 368 тысяч постов и комментариев с ее упоминанием. Интернет-СМИ из рейтинга топ-200 опубликовали по итогам мероприятия около тысячи сообщений, которые собрали 1,1 миллиона лайков, репостов, ретвитов и комментариев.

20 июня Путин провел 17-ю прямую линию. Президент более четырех часов отвечал на вопросы граждан об экологии, здравоохранении, внешней политике, коррупции и другом. Также глава государства рассказал о вине за невыполнение своих поручений и событии, вызвавшем у него чувство стыда.

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