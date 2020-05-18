Песков ответил на вопрос о сроках прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 мая.

По словам Пескова, дата пока не определена.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Тогда состоялась 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Она продлилась более четырех часов и ее посмотрели более 26 миллионов человек. Дольше всего прямая линия длилась в 2013-м — 4 часа 47 минут.

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