Москвичи протестируют систему онлайн-голосования

Жители Москвы смогут протестировать систему онлайн-голосования, которая будет использоваться для внесения поправок в Конституцию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отмечается, тестовое голосование при помощи онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. В его рамках москвичам будет предложено ответить на вопрос о том, что важнее для развития города на данный момент: увеличение площади зеленых насаждений или создание дополнительных парковочных мест во дворах жилых домов.

Принять участие в тестировании системы смогут те жители столицы, кто зарегистрируется на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию до 15:00 17 июня. Для того чтобы отдать свой голос, необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию для москвичей будет проходить с 10:00 25 июня до 20:00 30 июня на портале 2020og.ru. Записаться на участие в нем может любой житель Москвы, постоянно зарегистрированный на территории города, до 14:00 21 июня.

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