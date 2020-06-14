Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации общества

Поправки в Конституцию — это шаг к демократизации общества «без рывков, но именно в этом направлении». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства, отвечая на критику КПРФ, подчеркнул, что оппоненты из Коммунистической партии всегда выступали за диктатуру пролетариата. «На самом деле это и была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в конституции Советского Союза, в конституции 1977 года в статье шестой, где прямо так и сказано, что она [Компартия] является ядром, является главенствующей, направляющей политической силой и так далее», — сказал Путин.

Ранее Путин также назвал критику поправок странной, отметив, что изменения, наоборот, ограничивают власть главы государства. «Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально», — привел пример Путин, добавив, что теперь окончательно решение будет принимать парламент, а президент не имеет права их отклонить.

Ввести изменения в основной закон российский лидер предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Президент отмечал, что здоровье граждан — в приоритете. После улучшения эпидемиологической обстановки в России Путин объявил новую дату и призвал россиян принять в голосовании активное участие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!