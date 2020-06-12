Путин заявил о поддержке поправок большинством россиян

Абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе церемонии ко Дню России на Поклонной горе в Москве. Трансляцию события вел телеканал «Россия 24» на YouTube.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, — сказал Путин. — Потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России». Другими ценностями, общими для всех россиян, президент назвал почитание родителей и семьи, любовь к Родине и «незыблемость границ».

Ранее Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага ко Дню России и поздравил с этим праздником россиян. Также президент вручил золотые медали Героев труда.

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