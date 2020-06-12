Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Заявление глава государства сделал на Поклонной горе, где впервые присутствует на церемонии подъема государственного флага Российской Федерации и вручения звезд Героев Труда, трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, на этих бескрайних просторах созидалась «наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству». «Светлое, пронзительной чувство Родины всегда помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы».

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР. Кроме того, во многих городах страны 12 июня отмечается как День города.

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