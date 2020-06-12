Экстремалы из четырех стран поздравили россиян с Днем России

Экстремалы из России, США, Германии и Италии поздравили россиян с Днем России. В небе над четырьмя точками мира подняли российские флаги.

Так, итальянский парапланерист Федерико Морелатто показал полет над Пизой на параплане с российским флагом. Стефан Новак из США выложил в сеть видео полета над Калифорнией.

Немецкий скайдайвер Кай Бункус опубликовал пост, в котором признался в давней любви к России, и в качестве доказательства нанес российскую символику на свой парашют, с которым и совершил прыжок в пригороде Берлина. Российский скайдайвер Евгений Колунов также показал прыжок с куполом с триколором.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР. Кроме того, во многих городах страны 12 июня отмечается как День города.

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