В День России молодогвардейцы совершат восхождение на Сахалине

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в День России, 12 июня, проведут во всех регионах серию акций, в частности совершат восхождение на гору Юноны на Сахалине. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Планируется, что в восхождении на гору высотой 330 метров примут участие инвалиды-колясочники. Молодогвардейцы и инструкторы будут помогать при покорении вершины.

Помимо традиционной раздачи гражданам ленточек-триколоров, молодогвардейцы организуют в Подмосковье автопробег. Его участники посетят и возложат цветы к городским мемориалам ВОВ. Завершится автопробег в Орехово-Зуево, где на жилом доме с помощью проекции появится флаг России, а активисты вместе с жителями исполнят гимн страны.

В интернете активисты проведут онлайн-викторину с вопросами об истории России. Участникам пообещали ценные подарки.

В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на первом Съезде народных депутатов РСФСР. Государственным праздником дата была объявлена в 1994-м.

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