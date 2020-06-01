В «Единой России» рассказали о реализуемых мерах поддержки материнства и детства

От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия создаются для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Об этом в День защиты отмечаемый 1 июня, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание — и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход — не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу», — добавил он.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.

«За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков переданы в регионы. Прежде всего, их получили ребята из 9 и 11 классов, ведь у них экзамены, ЕГЭ в конце июня. Акция продлится все лето, чтобы компьютер скрасил досуг и помог в повторении учебных материалов перед новым учебным годом или поступлением в вуз», — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Акция проходит по всей стране. Наиболее активно, по оценкам организаторов, — в Дагестане, Чечне, в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Хакасии.

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, — летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей. Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребован, пока не работают оздоровительные лагеря, считают в партии.

В «цифру» уходят и другие форматы работы партии и непосредственно коммуникация с избирателями. Зачастую люди не знают о том, какие меры поддержки им положены и как их получить. «Речь, прежде всего, идет о пособиях и единовременных выплатах. В этом году мы запустили работу «семейных приемных», провели неделю тематических онлайн приемов. К нам за помощью обратилось больше 20 тысяч человек. За время этой работы выявлены и решены случаи отказов в предоставлении пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического пребывания граждан», — рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

В период пандемии президент России Владимир Путин предложил комплекс важных мер поддержки семей с детьми. Чтобы они начли действовать как можно скорее, «Единая Россия» вместе с правительством РФ обеспечила необходимый правовой механизм. В частности, эти меры коснулись ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также в Госдуме поддержали поправки «Единой России» об увеличении в два раза (с 3375 до 6750 рублей) минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Кроме того, принят закон по повышению максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги. Госдума поддержала разработанную «Единой Россией» норму.

«Единовременные выплаты коснутся порядка 22 миллионов детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватят более 50 миллионов человек в стране, и государственная поддержка в условиях коронавируса не должна стать источником погашения долгов», — подчеркнул Турчак.

Защита и поддержка детей, института семьи важна вне зависимости от эпидемиологического форс-мажора, поэтому за последний год были приняты десятки законов, направленных, на улучшение качества жизни маленьких россиян, их безопасность и защиту здоровья за последний год было принято десятки.

В, частности, в феврале «Единая Россия» единогласно поддержала закон, инициатива которого содержалась в послании президента Федеральному Собранию РФ. Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Уже с 1 сентября этого года такая мера будет введена в большинстве регионов, к 2023 году — повсеместно. В целом бесплатное горячее питание в школах будут получать 6,8 миллиона детей.

На законодательном уровне теперь закреплено обязательство регионов создавать системы электронной записи в школы и детские сады, чтобы родительские очереди ушли в прошлое. Также закон дает приоритетное право записи в учебное заведение, тем детям, чьи старшие братья или сестры уже учатся в нем. Кроме этого, продолжается ликвидация третьих и вторых смен в школах. Немаловажным достижением стало и то, что очереди в детские сады практически полностью отсутствуют по всей стране, создаются места в яслях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Крайне важным аспектом является защита жизни и здоровья детей. «Единая России» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

Произошли изменения и в сфере детского здравоохранения. Дети, страдающие орфанными заболеваниями, теперь будут получать необходимые препараты без задержек. Партия добилась включения новых препараты в федеральный список и упростила их доставку из-за границы.

Продолжается работа и над законопроектом о школьной медицине, который устранит разрыв между образовательным учреждением и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профосмотров, диспансеризации. У учителей появится право оказывать школьникам первую помощь, а у родителей — информировать школу об особенностях здоровья ребенка, если ему требуются особые условия, например, для занятий физкультурой.

Одним из последних в Госдуму внесен законопроект о льготах для детей-сирот при поступлении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Эта мера появилась в 2014 году, и по текущему законодательству она действует только до 2021 года. Согласно новому законопроекту, льгота сохраняется бессрочно.

Не вся необходимая помощь укладывается в законодательные меры, иногда нужны специальные проекты. Например, ежегодно во всех субъектах РФ проходит акция «Собери ребенка в школу». В прошлом году более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей получили адресную помощь в подготовке к новому учебному году. Было организовано более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей.

На протяжении уже нескольких лет действуют партийные проекты «Детский спорт» и «Строительство ФОКов». Только в 2019 году отремонтировано 745 спортивных залов, оснащено 407 открытых спортивных площадок, создано 628 школьных спортивных клубов. На это выделено почти полтора млрд рублей из федерального бюджета. Эти работы коснулись нескольких сотен образовательных организаций в сельской местности.