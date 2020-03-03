В Липецк приедут звезды российского и мирового рока

В Липецке 12 и 13 июня, в День России, пройдет первый международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что лучшие музыкальные группы России, Европы и США выступят на Зеленом острове.

«Каждый гость фестиваля сможет на два дня полностью оторваться от обычного мира и погрузиться в мир международной альтернативной музыки и развлечений на любой вкус», — рассказали организаторы.

Список артистов пока не раскрывается, однако организаторы пообещали, что фестиваль станет громким событием в мире музыки.

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