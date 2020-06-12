Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве. Трансляцию события вел телеканал «Россия 24» на YouTube.

Также на Поклонной горе президент вручит золотые медали Героям Труда России. Все предыдущие годы награждение Героев Труда проходило в Кремле, но в 2020-м традиционного приема не будет, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что Путин поздравил россиян с Днем России.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР.

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