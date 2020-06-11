Путин присвоил звания генералов 22 офицерам МВД и Росгвардии

Президент Владимир Путин присвоил звания генералов сотрудникам МВД, Росгвардии и Следственного комитета России (СКР). Копия указа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Из документа следует, что в Росгвардии воинские звания генерал-полковника получил Юрий Яшин, командующий Восточным округом Росгвардии, а генерал-майора — Михаил Варенцов, начальник отдела автоматизации Главного управления связи, и Вячеслав Селиванов, начальник управления Департамента техники и вооружения. Специальные звания генерал-майора полиции присвоены еще четырем офицерам Росгвардии.

В МВД звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев. Звание генерал-майора полиции президент присвоил сразу десяти сотрудникам органов внутренних дел, в том числе заместителю начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Баранову.

Звание генерал-майора юстиции получили начальник главного следственного управления по Башкирии Олег Олейник, начальник главного следственного управления по Волгоградской области Владислав Струков и начальник главного следственного управления по Саратовской области Сергей Шнейдерман.

Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции получили две сотрудницы СКР: руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко и начальник СКР по Магаданской области Александра Просина.

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