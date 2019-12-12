Путин присвоил звания генералов следователям по резонансным делам

Президент Владимир Путин присвоил звания генералов сотрудникам Следственного комитета России (СКР), многие из которых занимались резонансными делами, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также военнослужащим Вооруженных сил и Росгвардии. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Из документа следует, что звание генерал-лейтенанта внутренней службы получил замглавы ФСИН Валерий Балан, звание генерал-полковника присвоено заместителю начальника Генштаба вооруженных сил Евгению Бурдинскому и первому заместителю командующего войсками Восточного военного округа Сергей Кураленко, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В СКР генерал-лейтенантом юстиции стал начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Ростислав Рассохов, известный тем, что санкционировал уголовное дело бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Повысили в звании до генерал-майора юстиции следователя Александра Лаврова, занимавшегося уголовным делом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, указывает РИА Новости.

Генерал-лейтенанта получил замглавы Главного военного следственного управления СКР Леонид Баранов, где расследуется дело полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Андрея Фролова и Алексея Васильева, обвиняемых в получении взяток и мошенничестве.

Новые звания получили 66 офицеров СКР, Росгвардии, ФСИН и вооруженных сил.

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