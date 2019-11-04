Путин уволил более десяти генералов

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более десяти генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. Это следует из указа главы государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Так, своим указом Путин уволил начальника Управления МВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова, начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России генерал-майора Сергея Власова, заместителя директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России генерал-майора внутренней службы Владимира Дежкина, начальника Главного управления МЧС по Крыму генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева, руководителя четвертого следственного управления ГСУ СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева, начальника Главного управления МЧС России по Кировской области генерал-майора внутренней службы Михаила Лихачева, директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России генерал-майора внутренней службы Максима Максименко, первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, главного инспектора МВД России генерал-майора полиции Ефрема Романова, министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии генарал-майора полиции Игоря Трифонова.

Кроме того, с должности первого заместителя начальника ГУ МЧС по Москве был уволен генерал-майор Сергей Журавлев.

Александр Мельников, также снятый с должности первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти МВД России, в сентябре был арестован по делу о покушении на крупное мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности, за что потребовал 100 миллионов рублей.

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