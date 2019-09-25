Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Генерал-майор МВД Александр Мельников задержан сотрудниками Следственного комитета России (СКР). Об этом в среду, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России — обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Решение вопроса об аресте Мельникова отложено на 72 часа.

По данным следствия, высокопоставленный полицейский требовал взятку в 100 миллионов рублей у некого бизнесмена. СКР уже направил в Басманный суд ходатайство об аресте Мельникова.