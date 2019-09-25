Российский генерал полиции публично отрекся от яхты и Gelandewagen

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Бывший начальник тыла Главного управления МВД по Санкт-Петербургу генерал-майор полиции Иван Абакумов записал видеообращение к своему бывшему начальнику Роману Плугину. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Фонтанка».

Абакумов обращает внимание на то, что в СМИ вышли сюжеты, в которых утверждается, что ему принадлежат многомиллионная яхта, коттедж, квартира и автомобиль Gelandewagen, купленные во время его службы в должности замначальника санкт-петербургского главка. Генерал-майор заявил, что яхта и Gelandewagen принадлежат полицейскому главку, а квартира и коттедж были им куплены до назначения на должность.

Он попросил Плугина принять меры по защите его чести и достоинства.

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