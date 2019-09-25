Обвиненного в афере на 100 миллионов рублей генерала МВД отправили в СИЗО

Генерал-майор МВД Александр Мельников, обвиненный в покушении на крупное мошенничество, арестован по решению Басманного суда Москвы. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Мельников будет находиться под стражей до 22 января 2020 года. О его задержании сотрудниками Следственного комитета России (СКР) сообщалось ранее 25 сентября.

Как рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы, Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России — обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным СМИ, потерпевшим по делу проходит некий бизнесмен, которого подозревали в мошенничестве и проверяли на причастность к совершению преступления. Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.

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