Путин уволил главу ФСИН и пять генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, от должности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области освобожден генерал-майор Андрей Виноградов. Кроме того, уволен начальник главного управления Минобороны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми генерал-майор Александр Князев.

В документе также сказано об увольнении руководителя следственного управления СК России по Калининградской области генерал-лейтенанта Виктора Леденева, заместителя начальник ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника главного следственного управления генерал-майора Андрея Неупокоева. Глава государства также освободил от должности главного инспектора МВД России генерал-майора полиции Эдуарда Соболя.

Кроме того, согласно указу Путина, уволены прокуроры Томской и Воронежской областей Виктор Романенко и Николай Шишкин.

Тем же указом от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) освобожден генерал-полковник Геннадий Корниенко, информация об отставке которого появилась еще 1 октября. 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет — это предельный возраст нахождения на службе.

В начале сентября президент России освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.

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