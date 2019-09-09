Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября. В частности, со своих постов были уволены руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Кроме того, от должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Вместе с этим были произведены новые назначения. Пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, старший советник юстиции Алексей Ежов сменил его на посту главы надзорного ведомства в Дагестане. СУ СКР в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда, управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский.

Ранее стало известно, что Путин уволил старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова. В Следственном комитете генерал занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и других подобных категорий граждан. Выслуга лет Комиссарова составила около 50 лет.

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