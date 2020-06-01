Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. Текст документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В главном следственном управлении СКР с поста заместителя руководителя снят генерал-майор юстиции Сергей Золотарев. В управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу — руководитель управления, генерал-лейтенант юстиции Иван Логиновских. Также от должности освободили заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР генерал-майора юстиции Анатолия Разинкина и начальника главного управления МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.

Генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин с 19 мая 2020 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора. Большинство других освобожденных сегодня от должностей генералов, по данным «Ленты.ру», также в ближайшее время займут новые посты.

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