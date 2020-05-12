Путин назначил генерала заместителем главного следователя России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции 49-летнего Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета России (СКР). Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

В документе указано, что Рассохов освобожден от исполнения обязанностей руководителя Главного управления СКР по расследованию особо важных дел. В новой должности он будет курировать все следствия в ведомстве, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Ростислав Рассохов известен тем, что возглавлял следственную группу по уголовному делу бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве во время госслужбы. Генерал также участвовал в расследовании многих резонансных дел.

Он пришел на службу в органы внутренних дел в 1994 году, дорос до следователя по особо важным делам в МВД. В 2007 году, когда был создан Следственный комитет при Прокуратуре РФ, перешел на работу в новое ведомство, заняв должность старшего следователя по особо важным делам. В 2017 году Рассохов был награжден орденом Почета, в 2019-м ему присвоили звание генерал-лейтенанта юстиции.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

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