Путин отправит Чайку на Северный Кавказ

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, формально соответствующий указ еще не подписан. При этом Чайка, узнав о решение российского лидера отправить его на Северный Кавказ, поблагодарил президента за его предложение.

Как передает ТАСС, в ходе встречи с Чайкой Путин отметил, что работа в СКФО потребует решения многих вопросов в области борьбы с коррупцией и терроризмом, а также в социальной сфере. «Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас», — обратился глава государства к бывшему генпрокурору.

В настоящее время должность полпреда в СКФО занимает Александр Матовников, который был назначен на этот пост летом 2018 года.

О желании Путина освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с его переходом на другую работу стало известно 20 января. На пост главы Генпрокуратуры президент предложил кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.

Юрию Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.

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