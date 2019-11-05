Российский судья лишился должности после критики генпрокурора Чайки

Прекращены полномочия судьи Красноперекопского райсуда Ярославля Андрея Курапина, который в ходе рассмотрения уголовного дела о коррупции вынес частное постановление в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, судья хотел рассмотреть в особом порядке, то есть без изучения доказательств и допроса свидетелей, уголовное дело в отношении троих обвиняемых в даче взятки чиновнику. При таком порядке фигурантам может быть назначено минимальное наказание. Однако участвующий в процессе прокурор выступил против, вынудив судью рассмотреть дело в обычном режиме.

В итоге Курапин смягчил обвинение фигурантам и приговорил их к условному наказанию. А в своем обращении генпрокурору призвал «прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел», потребовав от Чайки проинформировать его в месячный срок о принятых мерах.

Источник газеты в ярославской судебной системе объяснил выпад Курапина в адрес генпрокурора тем, что ему просто «не хотелось работать и он вспылил, когда его заставили это сделать». Региональная прокуратура уже добилась в апелляционной инстанции признания частного постановления судьи незаконным и подлежащим отмене.

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