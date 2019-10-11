Генпрокуратура рассказала об угрозах наркоторговли в интернете

Руководители правоохранительных органов России обсудили состояние наркопреступности и незаконной торговли наркотиками в интернете в ходе координационного совещания под председательством генпрокурора Юрия Чайки. Об этом в пятницу, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в России ежегодно фиксируется более 200 тысяч наркопреступлений. На протяжении последних лет это составляет около 10-11 процентов от общего числа выявленных уголовно наказуемых действий. При этом отмечается, что количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, за три года снизилось на 48,4 процента — с 28,2 до 14,6 тысячи. В первом полугодии этого года зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений, что на 42,4 процента ниже показателей 2018 года.

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Генпрокуратура отмечает, что незаконный оборот наркотиков в интернете представляет серьезные вызовы и угрозу безопасности России. Информация о способах изготовления, покупки и употребления наркотиков находится в относительно свободном доступе. В 2018 году было зарегистрировано 18 918 наркопреступлений, совершенных с помощью интернета. В первом полугодии этого года — 12 015. Более того, 99,4 процента из них связаны со сбытом, пересылкой и производством наркотиков.

В пресс-службе подчеркнули, что правоохранительные органы не всегда активно используют ресурсы СМИ и интернета в борьбе с наркопреступлениями. Кроме того, отсутствует точечная работа с активными представителями интернет-сообщества, подростками и молодежью. С 2017 года по второй квартал 2019 года выявлено более 20 тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Для повышения эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов участники координационного совещания подготовили ряд конкретных мер, которые планируется выполнить в 2020 году. Также в ходе мероприятия прозвучали выступления заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Олега Салагая.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин считает необходимым уделять больше внимания борьбе с наркопреступлениями в интернете. При этом президент не посчитал нужным создавать для этого киберполицию.

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