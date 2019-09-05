Путин оценил идею создания киберполиции для борьбы с продажей наркотиков в сети

Президент России Владимир Путин считает, что нужно уделять больше внимания новым способам продажи наркотиков в интернете, но не уверен, что для этого следует создавать киберполицию. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости в пятницу, 6 сентября.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения [рекламы наркотиков]. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я [главе МВД Владимиру] Колокольцеву обязательно об этом скажу», — сообщил глава государства.

20 июня в ходе прямой линии Путин жестко высказался по теме оборота наркотиков в России и заявил, что выступает против смягчения статьи 228 УК. Глава государства подтвердил, что в России очень много обвинительных приговоров по этой статье, доля таких осужденных составляет 26 процентов от общего числа заключенных. По его мнению, необходимо не реформировать антинаркотическое законодательство, а налаживать контроль за работой полицейских, чтобы не было возможности фальсифицировать уголовные дела и сажать людей в тюрьму «ради галок». В пример президент привел случай с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело было прекращено после общественного резонанса.

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