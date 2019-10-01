Генпрокурору пожаловались на вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Исполком съезда ойрат-калмыцкого народа пожаловался генеральному прокурору России Юрию Чайке на вызвавшее протест назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты. Заявление активистов опубликовано на официальной странице организации в Facebook.

Общественники, в частности, просят проверить законность назначения, не находится ли Трапезников в международном розыске, когда и при каких обстоятельствах он принял гражданство России и не является ли он одновременно гражданином Украины и ДНР. Жители Калмыкии также усомнились в том, что бывший глава республики имеет три высших образования.

В обращении подчеркивается, что новый мэр Элисты в принципе не имеет стажа работы на территории России, не знает Конституцию, федеральные законы и иные нормативные документы Калмыкии. «Вызывает сомнение, что Трапезников может представлять Калмыкию на международном уровне», — говорится в документе.

Дмитрий Трапезников был назначен на пост мэра Элисты 26 сентября 2019 года. 7 сентября 2018-го он покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

После назначения Трапезникова на должность градоначальника в Элисте состоялась акция протеста. Митингующие потребовали его отставки и запланировали провести еще одну подобную акцию 1 октября. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике. Глава республики Бату Хасиков призвал жителей «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение бывшего главы ДНР на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии.

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