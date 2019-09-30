Калмыки объяснили протест против бывшего главы ДНР на посту мэра Элисты

Один из участников акции против назначения бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты заявил изданию «Подъем», что горожане недовольны репутацией политика.

По словам элистинца Алдара Эрендженова, он возмущен тем, что Трапезников «успел насолить людям и на Украине, и в ДНР». «Есть требование — уход Трапезникова. Если завтра это требование не исполнится, тогда будут уже продумывать народным сходом, что делать дальше. Сам он не выходит на связь», — отметил горожанин.

Эрендженов подчеркнул, что участники акции были очень недовольны, поскольку спикер городского собрания Элисты Николай Орзаев и еще один депутат «не слушали людей, как попугаи одно и то же повторяли».

Оппозиционный активист, лидер калмыцкого отделения «Яблока» Батыр Боромангнаев заявил, что Трапезников не должен занимать пост градоначальника, поскольку участвовал в войне против своего государства и в принципе является чужим для Калмыкии человеком. «На ключевые должности в Калмыкии надо назначать только тех людей, которые будут проводить свою старость на калмыцкой земле и упокоятся в наших степях», — цитирует его EADaily.

Глава Калмыкии Бату Хасиков ранее 30 сентября обратился к жителям республики, призвав их «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова. Между тем элистинцы запланировали еще одну акцию против нового мэра, она намечена на 1 октября напротив здания городской администрации, сообщает «Обзор».

О назначении Трапезникова на пост мэра Элисты стало известно 26 сентября. О его судьбе не было никаких новостей после того, как он 7 сентября 2018-го покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

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