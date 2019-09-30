Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы [у назначенного руководителя города] имелось российского гражданство. Соблюдение российских законов является тут главным критерием», — отметил представитель Кремля.

После назначения Трапезникова на пост главы Элисты в городе состоялась акция протеста. Митингующие потребовали его отставки и запланировали провести еще одну подобную акцию 1 октября. По их мнению, на ключевые посты в Калмыкии следует назначать людей, имеющих отношение к республике.

Глава Калмыкии Бату Хасиков ранее 30 сентября обратился к жителям республики, призвав их «не выкрикивать лозунги», а также выступил с поддержкой Трапезникова. Между тем элистинцы запланировали еще одну акцию против нового мэра, она намечена на 1 октября напротив здания городской администрации, сообщает «Обзор».

О назначении Трапезникова на пост мэра Элисты стало известно 26 сентября. О его судьбе не было никаких новостей после того, как он 7 сентября 2018-го покинул Донбасс, проведя семь дней во главе ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики.

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