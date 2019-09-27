Бывший глава ДНР рассказал о своей работе в России

Бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников, возглавивший администрацию Элисты, оценил состояние города. Об этом чиновник рассказал в комментарии Telegram-каналу «Подъем».

По его словам, город находится в депрессивном экономическом состоянии. «Необходимо выравнивать экономику, надо приложить хозяйственную руку: здесь, конечно, нужно и дороги делать, и наружное освещение», — рассказал он, добавив, что в числе задач — сделать комфортный благоустроенный город.

Трапезникова на должность мэра Элисты предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. Бывший и.о. главы ДНР признался, что знаком с руководителем региона давно. В частности, он неоднократно приезжал в республику, где занимался работой с молодежью и проводил спортивные мероприятия. «И вот он ко мне обратился, пригласил посетить Калмыкию и дать экспертную оценку состояния города, а затем предложил возглавить город», — добавил чиновник.

Отдельно Трапезников прокомментировал информацию источника принадлежащего Григорию Березкину РБК, который сообщил, что его кандидатуру главе Калмыкии предложил помощник президента Владислав Сурков, который, по информации издания, «давно дружит» с Хасиковым. «Мало ли что пишут. И на уровне различных выдуманных историй бывает. Я думаю, не стоит обращать внимание», — добавил он.

Мэр Элисты также добавил, что имеет как российское гражданство, так и паспорт ДНР.

Трапезников с 31 августа по 7 сентября 2018 года был исполняющим обязанности главы ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко и в итоге уступил этот пост Денису Пушилину, нынешнему главе ДНР. Более года каких-либо новостей о судьбе Трапезникова не было. 26 сентября он возглавил администрацию Элисты.

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В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики. До начала конфликта в Донбассе занимался бизнесом, состоял на госслужбе, работал в футбольном клубе «Шахтер».

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